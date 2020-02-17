Ліга чемпіонів повертається

Важкий виїзд «Ліверпуля» в Мадрид, битва «Боруссії» і «ПСЖ», великий шанс для Руслана Малиновського.

18 лютого стартують матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Перші зустрічі команд розтягнули на два тижні, щоб у вболівальників була можливість подивитися якомога більше ігор в прямій трансляції. За це УЄФА можна тільки подякувати, тому що кожна з пар цікава по-своєму.

Чинного чемпіона чекає непростий виїзд в гості до «Атлетіко», втім, навіть там шанси на боці «Ліверпуля». Parimatch дає мерсисайдцям 43% на перемогу проти 29% в іспанців. Тут потрібно відзначити, що «Ліверпуль» відчуває себе дуже комфортно в чемпіонаті Англії. Команда на 25 очок випереджає найближчого переслідувача і може собі дозволити зосередитися на єврокубках. Тоді як «Атлетіко» веде боротьбу за те, щоб завоювати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Не менш цікавою обіцяє бути битва «Боруссії» і «ПСЖ». Аналітики Parimatch зараз дають 41% на те, що першу зустріч виграють французи, у німців 34% на перемогу. Швидше за все, в цьому матчі «ПСЖ» зможе допомогти Неймар, який недавно знову травмувався. Втім, навіть без Неймара у парижан є кому забивати. Чого тільки Мбаппе вартий.

Також на цьому тижні вперше у своїй історії зіграє у плей-офф Ліги чемпіонів «Аталанта», що не пустила в 1/8 фіналу «Шахтар». У італійців цілих 53% на перемогу над «Валенсією» від експертів Parimatch. Втім, іспанці більш досвідчені в плані єврокубків. Не варто забувати, що вони зайняли перше місце в групі з «Челсі», «Аяксом» та «Ліллем». Тоді як «Аталанта» перші три матчі групового етапу програла і вихід команди Руслана Малиновського в плей-офф можна вважати сенсацією.

Наприкінці минулого року «Тоттенгем» очолив Жозе Моурінью. Він так і не повернув команду в топ-4 в чемпіонаті Англії. Тому в Лізі чемпіонів від нього чекають куди більшого. Поки що шанси лондонців непогані (41% на перемогу проти 32% у «Лейпцига»). Але, це не така вагома перевага, особливо якщо згадати, що «Лейпциг» в цьому сезоні став серйозним конкурентом «Баварії» в Бундеслізі.

Другу половину матчів плей-офф зіграють 25-26 лютого. Там пари не менш інтригуючи: «Челсі» - «Баварія», «Наполі» - «Барселона», «Ліон» - «Ювентус» і «Реал» - «Манчестер Сіті».