Організатори Олімпіади-2020 в Токіо оголосили гасло змагань

United by emotions ("Об'єднані емоціями") - таким буде гасло літніх Олімпійських ігор, які влітку нинышнього року відбудуться в столиці Японії.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2020.

"Завдяки спорту люди можуть відчувати різноманітні емоції. Сила спорту в тому, щоб завдяки емоціям об'єднувати людей. United by Emotion висловлює надію, що глядачі, волонтери та спортсмени з більш ніж 200-т національних олімпійських комітетів та олімпійської збірної біженців, а також мільярдна теле- та інтернет-аудиторія зберуться разом, щоб зрозуміти, що їх об'єднує більше, ніж розділяє", - зазначає у заяві організаторів.

Читайте також: Терлюга виграла першу в історії України олімпійську ліцензію з карате

Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня, Паралімпіада триватиме з 25 серпня по 6 вересня.

Фото: tokyo2020.org