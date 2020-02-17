Далакян вибув на два-три місяці через травму

Український чемпіон WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян вибув щонайменше на два місяці через травму кисті, яку він отримав під час захисту титулу проти Хосбера Переса.

Про це в коментарі Champion.com.ua повідомив лікар команди Артема Далакяна професор В'ячеслав Попов.

"Вже у другому раунді після чергової атаки суперника Артем відчув різкий біль у правій кисті руки і боксував з ним до фінального гонга. Із кожним наступним раундом біль прогресивно наростала. Після бою лікар турніру Юрій Дехтярьов надав нашому чемпіону невідкладну допомогу. На жаль, рентгенологічне обстеження підтвердило осколковий перелом п'ятої п'ясткової кістки в області її суглоба. Зазначу, що Артема консультували троє провідних українських травматологів.

Зараз перед медичною службою команди стоїть одне завдання: в мінімально короткий термін відновити функцію розбитого суглоба і провести кваліфіковану реабілітацію. По термінах на це піде не менше 2 місяців", - сказав лікар.

Юрій Рубан, промоутер українського боксера, у свою чергу зазначив, що повноцінний тренувальний процесс Артем Далакян зможе розпочати не раніше, ніж за три місяці.

"Повноцінний тренувальний процес Артем зможе розпочати не раніше, ніж за три місяці. Але я впевнений, що наш чемпіон повернеться і своїми діями в рингу в наступному бою дасть чітку відповідь усім експертам боксу щодо свого рівня майстерності", - зазначив Рубан.

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Як повідомлялося, 8 лютого чемпіон WBA в найлегшій вазі (до 50,8 кг) український боксер Артем Далакян відстояв свій титул. Пізніше стало відомо, що боксер 10 раундів провів зі зламаною рукою.