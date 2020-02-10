Український боксер Далакян захистив титул чемпіона зі зламаною рукою

У суботу, 8 лютого, чемпіон WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) український боксер Артем Далакян відстояв свій титул. Сьогодні стало відомо, що боксер 10 раундів провів зі зламаною рукою.

Про це повідомив його промоутер Юрій Рубан.

“На жаль, буквально сьогодні діагноз підтвердився, у нашого чемпіона зламана права рука. Вважаю, що Артем виявив справжні бійцівські якості, адже протягом 10 раундів боксував зі зламаною рукою. Відразу після бою доктор наклав йому гіпс. Нашому чемпіону зараз непросто: за рекомендацією лікарів він мінімізував прийом рідин, щоб не відтікала рука. Найближчі тижні відновлюватиме руку”, - цитує Рубана Klitschko-brothers.com.

Промоутер також зазначив, що у планах команди - організувати українському чемпіону великий бій за об'єднання титулів.

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Як повідомлялося, 8 лютого Артем Далакян успішно провів четвертий захист титулу проти 24-річного венесуельця Хосбера Переса.

Відразу після бою його промоутер Юрій Рубан заявив, що українець вже в другому раунді пошкодив руку.

Фото: union-boxing.com