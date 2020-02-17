Українські стрибунки у воду вибороли

Українські стрибунки у воду вибороли "бронзу" Гран-прі FINA-2020

Укрінформ
Українські стрибунки у воду стали бронзовими призерками Гран-прі FINA-2020 в Мадриді (Іспанія).

На третю сходинку п`єдесталу у синхронних стрибках із трампліна піднялися миколаївські спортсменки Олена Федорова і Діана Шелестюк. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Із бронзи розпочинають українські стрибуни у воду серію Гран-прі FINA-2020, яка стартувала цими вихідними у Мадриді. На третю сходинку п`єдесталу у синхронних стрибках з трампліна піднялися Олена Федорова і Діана Шелестюк”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє niknews.mk.ua, Олена Федорова та Діана Шелестюк є вихованками заслужених тренерів України Тетяни Мар'янко та Сергія Гуменюка. Вони є потенційними претендентками на завоювання олімпійської ліцензії.

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