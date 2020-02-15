Жіноча збірна України з боротьби стала другою в командному заліку чемпіонату Європи-2020

На чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія) завершили змагання жінки.

Українки за підсумками турніру посіли друге місце в загальнокомандному заліку континентальної першості, повідомляє Укрінформ. Збірна України здобула вісім медалей у десяти вагових категоріях - 1 золоту, 3 срібні та 4 бронзові. Читайте також: Українка Ткач-Остапчук здобула "золото" чемпіонату Європи зі спортивної боротьби Нагадаємо, чемпіонкою Європи стала Юлія Ткач-Остапчук (62 кг). "Срібло" виграли Оксана Лівач (50 кг), Соломія Винник (55 кг) та Аліна Акобія (57 кг), "бронзу" - Ангеліна Лисак (59 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Алла Черкасова (68 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг). Читайте також: Коляденко і Бережна стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з боротьби За загальною кількістю нагород перша - команда Росії (9), треті - болгарки (4). Чемпіонат Європи в італійській столиці 15-16 лютого завершать борці вільного стилю. На фото: Юлія Ткач-Остапчук.