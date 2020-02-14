Костюк і Цуренко програли за крок до парного фіналу турніру ITF в Каїрі

Українські тенісистки Марта Костюк та Леся Цуренко програли у п'ятницю півфінальний матч парних змагань турніру ITF Із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.

Український дует поступився третім номерам посіву Александрі Крунич (Сербія) та Катаржині Пітер (Польща) - 4:6, 1:6, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Теніс: Цуренко обіграла Аррубаррену у чвертьфіналі турніру в Каїрі Шанси стати учасницею парного титульного матчу в Каїрі зберігає українка Анастасія Шошина, яка разом з польською тенісисткою Паулою Канею зіграє другий півфінал проти тандему Аранча Рус (Нідерланди) - Маяр Шериф Ахмед Абдельазіз (Єгипет). На фото: Марта Костюк.