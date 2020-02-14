Костюк і Цуренко програли за крок до парного фіналу турніру ITF в Каїрі

Костюк і Цуренко програли за крок до парного фіналу турніру ITF в Каїрі

Укрінформ
Українські тенісистки Марта Костюк та Леся Цуренко програли у п'ятницю півфінальний матч парних змагань турніру ITF Із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.

Український дует поступився третім номерам посіву Александрі Крунич (Сербія) та Катаржині Пітер (Польща) - 4:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

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Шанси стати учасницею парного титульного матчу в Каїрі зберігає українка  Анастасія Шошина, яка разом з польською тенісисткою Паулою Канею зіграє другий  півфінал проти тандему Аранча Рус (Нідерланди) - Маяр Шериф Ахмед Абдельазіз (Єгипет).

На фото: Марта Костюк.

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