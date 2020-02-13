Гандболісти “Мотора” до кінця лютого отримають нового головного тренера

Гандболісти “Мотора” до кінця лютого отримають нового головного тренера

Укрінформ
Гандбольний клуб “Мотор” до кінця лютого може отримати нового головного тренера.

Про це повідомив голова спортивного комплексу “Мотор Січ” Геннадій Касай в інтерв’ю клубній пресслужбі.

“Ми не будемо зволікати з призначенням. Якщо контракт буде підписаний, то до кінця лютого ми представимо нового головного тренера, адже, як я вже говорив, потрібно формувати команду на наступний сезон.

Ростислав Ланевич залишиться в обоймі. Це молодий тренер і для нього нинішня посада - це великий виклик. Він старається, робить те, що може. Є помилки, які ми обговорюємо і працюємо на тим, щоб він і далі зростав як тренер.

...Багато що залежатиме від нового головного тренера, який запропонує своє бачення, назве гравців, яких він хотів би бачити в команді. Ми вже працюємо на наступний сезон і будемо прагнути виступати в єврокубках якомога краще”, - зазначив Касай.

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Як повідомлялося, 9 лютого чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" зазнали восьмої поразки у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ). В 11-му турі розіграшу "Мотор" вдома програв команді "Мєшков Брест" з Білорусі з рахунком 33:36 (17:18).

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Мотор" зіграє 15 лютого в Північній Македонії проти "Вардара".

Турнірне становище: "Кіль" (Німеччина) - 18 очок, "Веспрем" (Угорщина) - 16, "Монпельє" (Франція) - 13, "Віве Кельце" (Польща) - 12, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, "Мєшков Брест" - 6, "Мотор" - 4.

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