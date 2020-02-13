Гандболісти “Мотора” до кінця лютого отримають нового головного тренера

Гандбольний клуб “Мотор” до кінця лютого може отримати нового головного тренера.

Про це повідомив голова спортивного комплексу “Мотор Січ” Геннадій Касай в інтерв’ю клубній пресслужбі.

“Ми не будемо зволікати з призначенням. Якщо контракт буде підписаний, то до кінця лютого ми представимо нового головного тренера, адже, як я вже говорив, потрібно формувати команду на наступний сезон.

Ростислав Ланевич залишиться в обоймі. Це молодий тренер і для нього нинішня посада - це великий виклик. Він старається, робить те, що може. Є помилки, які ми обговорюємо і працюємо на тим, щоб він і далі зростав як тренер.

...Багато що залежатиме від нового головного тренера, який запропонує своє бачення, назве гравців, яких він хотів би бачити в команді. Ми вже працюємо на наступний сезон і будемо прагнути виступати в єврокубках якомога краще”, - зазначив Касай.

Як повідомлялося, 9 лютого чемпіони України гандболісти запорізького "Мотора" зазнали восьмої поразки у груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ). В 11-му турі розіграшу "Мотор" вдома програв команді "Мєшков Брест" з Білорусі з рахунком 33:36 (17:18).

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Мотор" зіграє 15 лютого в Північній Македонії проти "Вардара".

Турнірне становище: "Кіль" (Німеччина) - 18 очок, "Веспрем" (Угорщина) - 16, "Монпельє" (Франція) - 13, "Віве Кельце" (Польща) - 12, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, "Мєшков Брест" - 6, "Мотор" - 4.