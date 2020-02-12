Володимир Кличко дав прогноз на бій-реванш між Вайлдером і Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі український боксер Володимир Кличко поділився очікуваннями від бою-реваншу між чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі.

Володимир Кличко вважає, що поєдинок завершиться на користь американця Деонтея Вайлдера, якщо йому вдасться оформити нокаут, в іншому випадку за очками переможе британо-ірландський боксер Тайсон Ф'юрі.

“Вірите ви в це, чи ні, але я думаю, що Ф'юрі може перемогти. Можливо, це просто моє бажання. Може, Тайсону це не вдасться, але я бажатиму йому перемоги. А потім ми з ним влаштуємо реванш.

Чи анонсую я своє повернення? Ні-ні, я про це не говорив. Зверніть увагу, що я не оголошую рематч. Проте раптова перемога Ф'юрі здатна відкрити багато дверей і додати інтриги. Як я вже сказав, або Вайлдер оформить нокаут, або Ф'юрі переможе на суддівських записках”, - передає слова Кличка XSPORT.

Нагадаємо, матч-реванш Вайлдер — Ф’юрі відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого у Лас-Вегасі (США), а на кону стоятиме титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, яким сьогодні володіє Вайлдер.

Перший бій відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. Американець за підсумком поєдинку зберіг чемпіонський титул.

З моменту своєї першої зустрічі непереможені боксери провели по два бої: Вайлдер нокаутував Домініка Брізіла і Луїса Ортіса, а Ф'юрі переміг Тома Шварца (технічним нокаутом) і Отто Валліна (рішенням суддів).