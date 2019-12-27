Бій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі

Перший поєдинок боксерів завершився внічию.

Американець Деонтей Вайлдер і британець Тайсон Ф'юрі підтвердили, що знову зустрінуться в ринзі 22 лютого. Обидва боксери виступили з офіційним анонсом бою на особистих сторінках в соціальних мережах.

Поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі, а на кону стоятиме титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, яким сьогодні володіє Вайлдер.

Нагадаємо, їх перша зустріч в грудні 2018 року завершилася внічию. Американець за підсумком поєдинку зберіг чемпіонський титул.

З моменту своєї першої зустрічі непереможені боксери провели по два бої: Вайлдер нокаутував Домініка Брізіла і Луїса Ортіса, а Ф'юрі переміг Тома Шварца (технічним нокаутом) і Отто Валліна (рішенням суддів).