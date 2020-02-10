ФК "Десна" проведе п'ять спарингів на другому зборі в Туреччині
Укрінформ
Український футбольний клуб Прем'єр-ліги "Десна" (Чернігів) назвав суперників на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Команда Олександра Рябоконя поміряється силами з клубами Китаю, Латвії, Данії та Білорусі, повідомляє пресслужба "Десни" на сторінці у Facebook.
Розклад контрольних матчів "Дксни" у турецькій Анталії:
13.02. "Десна" – "Ханчжоу Грінтаун" (Китай)
13.02. "Десна" – "Вальмієра" (Латвія)
16.02. "Десна" – "Віборг" (Данія)
16.02. «Десна» – «Вітебськ» (Білорусь).
Ще один суперник "Десни" стане відомий пізніше.