ФК "Десна" проведе п'ять спарингів на другому зборі в Туреччині

Український футбольний клуб Прем'єр-ліги "Десна" (Чернігів) назвав суперників на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Команда Олександра Рябоконя поміряється силами з клубами Китаю, Латвії, Данії та Білорусі, повідомляє пресслужба "Десни" на сторінці у Facebook.

Розклад контрольних матчів "Дксни" у турецькій Анталії:

13.02. "Десна" – "Ханчжоу Грінтаун" (Китай)

13.02. "Десна" – "Вальмієра" (Латвія)

16.02. "Десна" – "Віборг" (Данія)

16.02. «Десна» – «Вітебськ» (Білорусь).

Ще один суперник "Десни" стане відомий пізніше.