На чемпіонаті ABAF у Стамбулі Україну представлятимуть 17 легкоатлетів

Члени виконкому ФЛАУ затвердили склад збірної України для участі у чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з легкої атлетики у приміщенні.

На змаганнях у Стамбулі (Туреччина), які відбудуться 15 лютого, Україну представлятимуть 17 легкоатлетів. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

До складу збірної України з легкої атлетики увійшли: Мусієнко Ігор, Гладійчук Яна, Нікітін Дмитро, Яковенко Дмитро, Ратнікова Вікторія, Мартинова Оксана, Чумаченко Юлія, Будзинський Іван, Ісаченков Ярослав, Гончар Ігор, Юрчук Наталія, Гуцол Євген, Должкова Юлія, Кузін Максим, Фірсова Юлія, Голодна Ольга, Сіней Марія.

Українці візьмуть участь у стрибках у довжину, висоту і з жердиною, штовханні ядра, бігу на різні дистанції.

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Нагадаємо, що 20-22 лютого у Сумах відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. У секторі для стрибків у висоту зустрінуться чотири спортсменки зі світової топ-десятки сезону. Переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи боротимуться за звання чемпіонів України-2020 з легкої атлетики у приміщенні у різних дисциплінах та за путівку на чемпіонат світу у приміщенні, що відбудеться у Нанкіні.