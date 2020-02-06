Збірна України всуху обіграла тенісисток Болгарії у матчі Кубка Федерації

Жіноча національна збірна Україна з тенісу з рахунком 3:0 перемогла команду Болгарії у матчевій зустрічі Першої групи (квартет А) Євро-Африканської зони Кубка Федерації у столиці Естонії Таллінні.

У третьому поєдинку матчу Леся Цуренко та Катаріна Завацька за 1 годину 10 хвилин обіграли болгарський тандем Петя Аршинкова - Гергана Топалова - 6:2, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Перші дві гри завершилися на користь Даяни Ястремської та Еліни Світоліної, які завдали поразки відповідно Ізабеллі Шиніковій (6:2, 6:1) та Вікторії Томовій (7:6 (7:5), 6:3).

7 лютого українки зіграють проти збірної Хорватії, яка напередодні обіграла суперниць з Болгарії - 2:1.

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Команда, яка посяде перше місце в групі А, 9 лютого проведе матч проти лідера групи В, де виступають збірні Італії, Естонії, Австрії та Греції.

На фото: Катаріна Завацька (ліворуч) і Леся Цуренко.