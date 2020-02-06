Українські тенісистки гарантували перемогу над Болгарією у матчі Кубка Федерації

Жіноча національна збірна Україна з тенісу достроково забезпечила перемогу у матчеві зустрічі проти команди Болгарії у Першій групі (квартет А) Євро-Африканської зони Кубка Федерації у столиці Естонії Таллінні.

У другому поєдинку матчу Еліна Світоліна за 1,5 години взяла гору над Вікторією Томовою - 7:6 (7:5), 6:, повідомляє Укрінформ.

Третя, парна гра пройде за участю Лесі Цуренко та Катаріни Завацької, які зійдуться з болгарським тандемом Петя Аршинкова - Гергана Топалова.

Як повідомлялося, у першому українсько-болгарському протистоянні Даяна Ястремська завдала поразки Ізабеллі Шиніковій (6:2, 6:1).

7 лютого українки зіграють проти збірної Хорватії, яка напередодні обіграла суперниць з Болгарії - 2:1.

Та команда, яка посяде перше місце в групі А, 9 лютого проведе матч проти збірної, яка очолить групу В (Італія, Естонія, Австрія, Греція).

На фото: Еліна Світоліна.