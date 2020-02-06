Теніс: Україна повела в рахунку у матчі Кубка Федерації проти Болгарії

Жіноча національна збірна Україна з тенісу вийшла вперед (1:0) у матчевій зустрічі проти команди Болгарії у Першій групі (квартет А) Євро-Африканської зони Кубка Федерації, яка проходить у столиці Естонії Таллінні.

У стартовому поєдинку Даяна Ястремська за 50 хвилин у двох сетах обіграла Ізабеллу Шинікову - 6:2, 6:1,повідомляє Укрінформ.

Наступна гра пройде за участю Еліни Світоліної та Вікторії Томової. Завершить українсько-болгарське протистояння парна зустріч Леся Цуренко/Катаріна Завацька - Петя Аршинкова/Гергана Топалова.

7 лютого українки зіграють проти збірної Хорватії, яка напередодні обіграла суперниць з Болгарії - 2:1.

Та команда, яка посяде перше місце в групі А, 9 лютого проведе матч проти збірної, яка очолить групу В (Італія, Естонія, Австрія, Греція).

На фото: Даяна Ястремська.