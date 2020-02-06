Українські хокеїсти в Нур-Султані готуються до матчу проти Казахстану
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Укрінформ
Національна чоловіча збірна України з хокею готується до матчу проти Казахстану, який відбудеться сьогодні в рамках 3 раунду кваліфікаційного турніру до Олімпіади-2022 у Пекіні (Китай).
Вчора ввечері в Нур-Султані українські хокеїсти провели льодове тренування, повідомляє пресслужба Федерації хокею України.Збірна України в Нур-Султані провела льодове тренування / Фото: ФХУ
Суперниками збірної України у боротьбі за єдину путівку в наступний раунд відбору є збірні Казахстану, Польщі та Нідерландів. Перший поєдинок відбудеться сьогодні проти Казахстану і розпочнеться о 15.30.
Розклад матчів передолімпійської кваліфікації за участю збірної України
6 лютого. 15:30. Україна – Казахстан
7 лютого. 11:00. Польща – Україна
9 лютого. 09:00. Нідерланди – Україна