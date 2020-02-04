Збірна України у складі 23 хокеїстів вирушила на олімпійський відбір в Казахстані

Національна збірна України з хокею вирушила до казахстанського міста Нур-Султан на матчі олімпійського кваліфікаційного турніру.

Суперниками українців у боротьбі за єдину путівку в наступний раунд відбору стануть збірні Казахстану, Польщі та Нідерландів, повідомляє XSPORT.

Головний тренер збірної України з хокею Сергій Вітер взяв із собою 23 виконавців: 3 воротарів, 8 захисників та 12 нападників.

До складу збірної України увійшли:

воротарі - Кирило Кучер («Білий Барс»), Микита Гордюшин («Кременчуг»), Артур Оганджанян («Twin City Thunder», США);

захисники - Володимир Романенко, Андрій Григор'єв, Філіп Пангелов-Юлдашев (всі - «Донбас»), Павло Таран, Володимир Алексюк (обидва - «Білий Барс»), Олександр Александров, Всеволод Толстушко (обидва - «Кременчуг»), Ігор Мережко («Хумо», ВХЛ);

нападники - Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (обидва - «Дніпро»), Олександр Костиков, Микита Буценко (обидва - «Донбас»), Роман Благой, Сергій Бабинець (обидва - «Білий Барс»), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (все - «Кременчук»), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь), Дмитро Німенко («Стяуа», Румунія), Гліб Кривошапкин («Ogden Mustangs», США).

Розклад матчів передолімпійської кваліфікації за участю збірної України

6 лютого. 15:30. Україна – Казахстан

7 лютого. 11:00. Польща – Україна

9 лютого. 09:00. Нідерланди – Україна

Вже сьогодні ввечері українські хокеїсти проведуть тренування в Нур-Султані.

Фото: uhl.ua