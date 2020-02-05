Суперліга Паріматч: Київ прийматиме центральний матч туру

5 лютого поновлюється регулярний чемпіонат України з баскетболу.

Чим менше турів залишається до завершення регулярної частини Суперліги Паріматч, тим більш напруженими виходять ігри чемпіонату. Команди йдуть в турнірній таблиці дуже щільно. «Київ-Баскет», «Хімік» і «Черкаські Мавпи», наприклад, набрали по 30 очок і зараз ділять третє місце. А «Прометей» всього на один бал відстає від «Дніпра», який є лідером.

Таким чином, в найближчому турі практично будь-яка з команд може як вирватися вперед, так і пропустити вперед конкурентів. Точно втратять очки «Київ-Баскет» або «Черкаські Мавпи», які зіграють в столиці. У цьому сезоні Суперліги Паріматч вони встигли зіграти лише раз і тоді сильнішими виявилися черкаські баскетболісти. Зате кияни двічі взяли гору в Кубку України.

«Це принциповий матч, перш за все, з огляду на турнірне значення. Ми хочемо зачепитись за верхню частину таблиці і «Київ-Баскет» це один з наших основних конкурентів. Тому, чекаємо серйозної боротьби на майданчику. Думаю, попереду нас чекає ще багато чого цікавого. Команди посилюються як в ігровому плані, так і в плані ротації», - розповів головний тренер БК «Черкаські Мавпи» Максим Міхельсон.

Хороший шанс поліпшити своє становище отримає чинний чемпіон «Хімік». Команда програла три матчі поспіль, а тепер її чекають матчі проти «Запоріжжя» і «Прометея». Запоріжців «Хімік» в цьому сезоні вже двічі обіграв, а ось новачку Суперліги Паріматч, навпаки, два рази поступився. Втім, «Прометей» вже не така грізна команда, як на старті чемпіонату. І те, що її можна обіграти показали навіть «Харківські Соколи», у яких поки що лише дві перемоги.