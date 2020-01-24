"Прометей" обіграв "Дніпро" й одноосібно очолив баскетбольну Суперлігу України

Баскетболісти "Прометея" з Кам'янського з рахунком 97:94 (26:32, 27:23, 24:21, 20:18) здобули виїзну перемогу над "Дніпром" у центральному матчі туру Суперліги України.

Завдяки успіху у Дніпрі "Прометей" одноосібно очолив турнірну таблицю національної першості, повідомляє Укрінформ. Результати інших поєдинків ігрового дня: "Хімік" (Южне) - "Черкаські Мавпи" - 69:74 (13:13, 19:21, 15:18, 22:22) БК "Одеса" - "Київ-Баскет" - 74:70 (14:12, 20:20, 22:24, 18:14) "Харківські Соколи" - БК "Запоріжжя" - 83:85 (18:22, 21:18, 23:17, 21:28). Читайте також: Суперліга: «Харківські Соколи» несподівано обіграли одного з лідерів Турнірне становище: "Прометей" - 32 очки (після 19-ти матчів), "Дніпро" - 31 (18), "Хімік" - 29 (18), "Київ-Баскет" - 28 (17), "Черкаські Мавпи" - 28 (18), БК "Одеса" - 28 (18), БК "Запоріжжя" - 26 (19), "Миколаїв" - 23 (18), "Харківські Соколи" - 21 (19).