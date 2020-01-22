Суперліга: «Харківські Соколи» несподівано обіграли одного з лідерів

«Прометей» програв аутсайдеру чемпіонату.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» програв на виїзді «Харківським Соколам» 71:96. Про це повідомляє Укрінформ.

Команда з Кам’янського несподівано без шансів програла в Харкові одному з аутсайдерів чемпіонату. Місцеві «Соколи» здобули лише другу перемогу в сезоні – 96:71. Найрезультативніший гравець матчу: Роман Козлов (18) – «Харківські Соколи».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 30 (17). «Прометей» залишився на другому місці – 30 (18). «Хімік» посідає третю позицію – 28 (17).

Нагадаємо, 19 січня в баскетбольній Суперлізі «Прометей» переміг вдома «Миколаїв» 90:77.