Суперліга: «Дніпро», «Київ-Баскет» і «Черкаські Мавпи» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» програв вдома «Київ-Баскет» 83:88. «Дніпро» на своєму майданчику обіграло «Запоріжжя» 92:64. «Черкаські Мавпи» перемогли на виїзді «Одесу» 69:65. Про це повідомляє Укрінформ.
«Київ-Баскет» здобув непросту перемогу в Южному, поступаючись господарям в першій половині гри. 88:83 - перемога киян. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван (21) – «Хімік».
«Дніпро» впевнено обіграло «Запоріжжя» 92:64. Найрезультативніший гравець матчу: Максим Сандул (15) – «Запоріжжя».
В останньому матчі ігрового дня «Одеса» програла на власному майданчику «Черкаським Мавпам» 65:69. Найрезультативніший гравець матчу: Брюс Мессі (28) – «Одеса».
Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 33 (19). На другому місці «Прометей» - 32 (19). «Київ-Баскет» посідає третю позицію – 30 (18).
Нагадаємо, 22 січня в баскетбольній Суперлізі «Прометей» програв на виїзді «Харківським Соколам» 71:96.