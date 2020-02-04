«Шахтар» оприлюднив заявку на матчі проти «Бенфіки»

Немає Бутка і Тотовицького, зате є Майкон, Фернандо і Бондаренко.

«Шахтар» подав офіційну заявку на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Шахтар» зробив деякі зміни в порівнянні із заявкою на груповий етап Ліги чемпіонів. «Гірники» виключили із заявки захисника Богдана Бутка, який шукає новий клуб. Також поза списком опинилися півзахисники Веллінгтон Нем і Андрій Тотовицький, нападник Андрій Борячук.

В заявку потрапили захисник Назарій Муравський, півзахисники Олександр Піхальонок, Майкон і Артем Бондаренко, а також вінгер Фернандо, який повернувся з оренди в «Спортінгу».

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Микита Турбаєвський, Анатолій Трубін;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Валерій Бондар, Назарій Муравський;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньйо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Олександр Піхальонок, Фернандо, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик;

Нападники: Жуніор Мораес, Данило Сікан.

В 1/16 фіналу Ліги Європи «Шахтар» зіграє проти «Бенфіки». Перший матч зіграють 20 лютого в Харкові, матч у відповідь - 27 лютого в Лісабоні.