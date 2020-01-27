Суперник "Шахтаря" штампує перемоги у чемпіонаті Португалії

Португальська "Бенфіка", яка гратиме з донецьким "Шахтарем" у Лізі Європи УЄФА, довела відрив від найближчого переслідувача в чемпіонаті Португалії вже до 10 очок.

Футболісти з Лісабона здобула 17-ту перемогу в португальській Прімейрі у 18-ти турах, повідомляє Zbirna.com. Підопічні Бруно Лаге цього разу на виїзді здолали клуб "Пасуш-де-Феррейра - 2:0. На 39-й хвилині Рафаель Сілва відкрив рахунок, а на 47-й відзначився й результативною передачею. Скористався ж гольовим пасом Вінісіус. Читайте також: "Шахтар" зіграв внічию з "Войводіною" на турецькому зборі Нагадаємо, перший матч 1/16-ї Ліги Європи між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться 20 лютого у Харкові. Зустріч у відповідь пройде 27 лютого у Лісабоні.