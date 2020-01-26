"Шахтар" зіграв внічию з "Войводіною" на турецькому зборі

Футболісти донецького "Шахтаря" провели свій другий спаринг на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

У неділю, 26 січня, чемпіони України зіграли внічию із сербською "Войводіною" - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Після автоголу Сергія Болбата на 78-й хвилині "Шахтар" відновив паритет завдяки результативному удару Алана Патріка на 82-й хвилині

"Шахтар" проведе на першому турецькому зборі ще два спаринги. 29 січня підопічні Луїша Каштру зустрінуться з ФК "Пролетер" (Сербія), а 30 січня - з командою "Словацько" (Чехія).

Нагадаємо, 20 та 27 лютого “Шахтар” зійдеться з португальською “Бенфікою” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

На фото: Алан Патрік.