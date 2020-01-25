Хавбек ФК "Бенфіка": Напружено працюватимемо, аби перемогти "Шахтар"

Півзахисник португальського футбольного клубу "Бенфіка" та збірної Марокко Адель Таарабт розповів про амбіції клубу у Лізі Європи, де на стадії 1/16 фіналу лісабонці зустрінуться з донецьким "Шахтарем".

За словами гравця його клуб завжди націлений на перемогу, повідомляє Zbirna.com.

"Бенфіка - це відмінний клуб. Тут вітають будь-якого виконавця, хто може додати якості грі команди. Зізнаюся чесно, я думав, що ми вийдемо до плей-офф Ліги чемпіонів, адже в нас команда гідна такого рівня. Однак нині ми в Лізі Європи і знаємо, що матчі в лютому будуть вирішальними з точки зору визначення планів клубу на закінчення сезону. Напружено працюватимемо, аби перемогти донецький "Шахтар". Наша команда завжди налаштована на перемогу, але поважає суперника", - сказав 30-річний футболіст.

Нагадаємо, перший поєдинок між "Шахтарем" і "Бенфікою" відбудеться у Харкові 20 лютого. Зустріч у відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.