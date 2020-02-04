“Шахтар” у Белеку готується до спарингів із “Македонією” та “Сеннерйюском”

Донецький футбольний клуб “Шахтар” продовжує другий тренувальний збір у Белеку (Туреччина).

Вранці 4 лютого “гірники” провели ранкове тренування, яке відвідав головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Заняття “гірників" відвідав тренерський штаб національної збірної України на чолі з Андрієм Шевченком, який поспілкувався з генеральним директором “Шахтаря” Сергієм Палкіним і наставником команди Луїшем Каштру, а також індивідуально розмовляв зі збірниками і привітав кожного гравця”, - йдеться в повідомленні.

Заняття тривало півтори години і було максимально насиченим: позиційна гра, робота в секторах (специфічні вправи окремо для захисників, півзахисників і нападників), стандартні положення і удари по воротах в чисельній перевазі, швидкі атаки. Завершилася сесія двостороннім поєдинком на половину поля.

У другій половині дня футболісти проведуть теоретичне заняття, а завтра, 5 лютого, - контрольні матчі проти “Македонії ДП” (о 10:30) та данського “Сеннерйюска” (о 16:00).