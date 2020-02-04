Наставник збірної України відвідав футболістів “Динамо” на турецькому зборі

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідав київське “Динамо” на тренувальному зборі в Белеку (Туреччина).

Перед вечірнім заняттям 3 лютого Андрій Шевченко поспілкувався з головним тренером “Динамо” Олексієм Михайличенком та динамівськими збірниками, повідомляє клубна пресслужба.

“Вечірнє тренування другого дня “Динамо” на зборі ознаменувалося візитом тренерів збірної України, які прибули до Туреччини спеціально для того, щоб отримати інформацію з перших вуст і поспостерігати за гравцями національної команди”, - йдеться в повідомленні.

На початку тренування футболісти виконали цікаві завдання, які допомогли їм розігрітися і підняли настрій. Потім розпочалася серія ігрових вправ.

Вечірнє тренування пропустив захисник Тамаш Кадар. Рішенням тренерського штабу він переведений до молодіжної команди, а до основної команди викликаний Олександр Романчук. Уже готовий повернутися до загальної групи форвард Назарій Русин, який мав мікропошкодження.

У вівторок, 4 лютого, “Динамо” також проведе два заняття на тренувальному полі, а завтра зіграє перший контрольний матч на другому тренувальному зборі — проти "Олімпії" (Любляна, Словенія).