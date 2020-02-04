Боксерського бою Усик - Паркер найближчим часом не буде

Поєдинок між колишнім володарем світового титулу у суперважкій вазі новозеландцем Джозефом Паркером та екс-чемпіоном світу у крузервейті, першим номером рейтингу WBO українцем Олександром Усиком найближчим часом не відбудеться.

Про це стало відомо після того, як організатори великого боксерського вечора, що пройде 29 лютого у Техасі (США), назвали учасників шоу. Серед них - і Паркер, суперником якого стане американець Шонделл Вінтерс, повідомляєn Klitschko-brothers.com.

Цього ж вечіра вийде в ринг і колишній суперник Олександра Усика - осетин Мурат Гассієв, який зустрінеться з американцем Джеррі Форрестом.