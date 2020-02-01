Бокс: Гірн розповів, коли Джошуа зустрінеться в рингу з Усиком

Британський менеджер Едді Гірн, який представляє інтереси чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Ентоні Джошуа і є сопромоутером Олександра Усика, розповів, коли пройде поєдинок між британським та українським боксерами.

За словами Гірна, Джошуа спочатку проведе захист проти болгарина Кубрата Пулєва, а після цього розділить ринг з першим номером WBO Олександром Усиком, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"На цей момент все вже хронологічно точно - Пулєв буде першим, - заявив Гірн. - Але, звичайно ж, WBO хоче знати, як бути з обов'язковим претендентом Олександром Усиком. Все відбуватиметься таким чином: Джошуа спочатку боксує з Пулєвим, а потім має вийти в ринг проти Усика. Єдиний варіант, за якого Джошуа не вийде проти Усика, - якщо нам вдасться домовитися про бій з переможцем реваншу Вайлдер - Ф'юрі. Щоправда, на кону цього поедінку не стоятиме статус абсолютного чемпіона, оскільки WBO, без сумнівів, захищатиме Усика".