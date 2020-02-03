Захисника «Динамо» Кадара перевели в дубль

В першій команді угорця замінить Романчук.

Захисник Томаш Кадар переведений в молодіжну команду «Динамо». За інформацією офіційного сайту киян, таке рішення прийняв тренерський штаб.

Місце угорського центрального захисника в основній команді «Динамо» зайняв 20-річний Олександр Романчук.

У нинішньому сезоні 29-річний Кадар провів 20 матчів за «Динамо», відзначившись однією результативною передачею. Угорець виступає за київський клуб з 2017 року. Контракт гравця з клубом закінчується в червні 2023 року.

На даний момент кияни перебувають на другому тренувальному зборі в Туреччині. 5 лютого команда Олексія Михайличенка зіграє проти словенської «Олімпії».

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Кадар потрапив в список гравців, яких хоче позбутися «Динамо». Взимку повідомлялося, що Кадар потрапив в сферу інтересів угорського «Фегервара», проте сам Кадар спростував свій перехід.