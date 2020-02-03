Фред, який колись виступав за “Шахтар”, став гравцем місяця в “Манчестер Юнайтед”

26-річний бразильський півзахисник англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед” Фред визнаний кращим гравцем команди у січні.

Фред став переможцем у голосуванні вболівальників клубу, в якому взяли учать близько 110 тисяч респондентів. Про це повідомляє пресслужба ФК “Манчестер Юнайтед”.

Фред набрав 51% голосів. Друге місце із 23% посів Брендон Вільямс.

У січні Фред зіграв у всіх дев'яти матчах за "Манчестер Юнайтед", а поєдинок із "Норвіч Сіті" (4:0) став для нього 50-м у складі команди.

"Він не пропустив жодної хвилини в АПЛ з кінця вересня", - зазначили у клубній пресслужбі.

Нагадаємо, що у 2013 - 2018 роках Фред виступав за донецький футбольний клуб "Шахтар".

Фото: twitter/Manchester United