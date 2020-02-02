«Ювентус» обіграв «Фіорентину» і відірвався від «Інтера» на 6 очок

Роналду забив 50-й м’яч за «Юве» і 40-й м’яч в чемпіонаті Італії.

В 22-у турі чемпіонату Італії (Серії А) «Ювентус» вдома обіграв «Фіорентину» 3:0 і посилив свої позиції лідера, повідомляє Укрінформ.

Туринці вийшли вперед в кінці першого тайму після реалізованого Кріштіану Роналду пенальті. В другій половині гри Роналду знову забив з одинадцятиметрової позначки. Остаточну крапку в матчі вже в компенсований час поставив Маттейс Де Лігт. 3:0 – перемога «Ювентуса».

«Ювентус» відірвався від «Інтера» на 6 очок. Однак, у «Інтера» в цьому турі ще поєдинок проти «Удінезе».