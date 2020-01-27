Роналду увосьме поспіль забив за “Ювентус”

Португальський форвард італійського футбольного клубу “Ювентус” Кріштіану Роналду забив у восьмому матчі поспіль за команду.

Кріштіану Роналду відзначився голом у ворота “Наполі” в матчі 21-го туру Серії А. Про це повідомляє XSPORT.

Поєдинок “Наполі” - Ювентус завершився з рахунком 2:1, а м’яч, забитий Роналду, став його восьмим поспіль за команду і дванадцятим у цих матчах.

Всього в нинішньому сезоні 34-річний зірковий португальський форвард забив 17 м'ячів.

“Ювентус” наразі лідирує у турнірній таблиці Серії А.

Фото: twitter/juventusfcen