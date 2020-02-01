"Олімпік" посилився укркаїнським футболістом з іспанської Сегунди

Останнього дня європейського трансферного вікна футбольний клуб УПЛ "Олімпік" (Донецьк) запросив до команди захисника молодіжної збірної України Ореста Лебеденка.

У команді Вісенте Гомеса 21-річний гравець, який діє на лівому фланзі оборони, виступатиме на правах оренди, повідомляє Zbirna.com.

2019 року вихованець "Карпат" виступав в іспанському клубі "Луго" - команді другого дивізіону чемпіонату Іспанії (Сегунді), за яку провів сім матчів.

З "Луго" у Лебеденка діє контракт до червня 2023 року. В УПЛ захисник зіграв 23 матчі, за молодіжну збірну - п'ять поєдинків.