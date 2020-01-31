Шевченко: Березневі спаринги покажуть, в якій формі перебувають наші збірники

Головний тренер збірної України з футболу розповів, коли визначатиметься зі складом на матчі Євро-2020.

Андрій Шевченко в інтерв’ю пресслужбі УАФ, зокрема, зазначив, що березневі спаринги з Францією та Польщею покажуть, в якій формі перебуватимуть гравці, тоді він зможе визначатися з тим, із кого обирати склад.

“Ми дуже залежні від гравців, від їхньої форми, стану здоров’я. Треба дочекатися кінця березня, це складний для України час, подивитися, чи не буде травм, в якій формі будуть наші збірники, і тоді визначатися з тим, із кого ми обиратимемо склад”, - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що першим суперником підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.

Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

У рамках підготовки до фінального турніру українські футболісти проведуть виїзні спаринги проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня), а безпосередньо перед Євро-2020 планують зіграти ще два контрольні матчі (2 і 7 червня).