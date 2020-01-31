Андрій Шевченко впевнений, що Яремчук встигне відновитися до Євро-2020

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шеченко прокоментував стан відновлення нападника Романа Яремчука, який через травму вибув на кілька місяців.

Андрій Шеченко у коментарі XSPORT, зокрема, зазначив, що після операції на ахіллі футболіст почувається добре і має час, щоб відновитися і підготуватися до Євро-2020.

“Роман зараз проходить реабілітацію. Я розмовляв із ним тиждень тому, коли йому зробили операцію. Думаю, у нього достатньо часу, щоб почати грати і підготуватися до Євро-2020. Для Романа зараз важливо не поспішати з виходом на поле і повернутися здоровим”, - сказав Шевченко.

Зазначимо, що Роман Яремчук є основним гравцем збірної України, яка влітку гратиме на футбольному Євро. У нинішньому сезоні він забив 10 м’ячів у 18 матчах за свій бельгійський клуб “Гент”.

Нагадаємо, що першим суперником підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу стане збірна Нідерландів. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.

Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Фото: ffu.ua