Романа Яремчука прооперували, він пропустить 2-3 місяці

У нападника «Гента» і збірної України виявили вроджений дефект ахілла.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук успішно переніс хірургічне втручання на ахіллі. Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У Яремчука виявили невеликий вроджений дефект в ахіллі. Через це вирішили робити операцію заздалегідь, щоб Яремчук зміг відновитися до вирішальних матчів плей-офф чемпіонату Бельгії.

Орієнтовно Яремчук пропустить два-три місяці. Він є основним гравцем збірної України, якій влітку доведеться зіграти на Євро.

Через проблеми з ахіллом Роман Яремчук не грав в останньому матчі «Гента» проти «Мускрона» (3:1).

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв в 30 матчах за «Гент» у всіх турнірах. В його активі 17 голів

«Гент» посідає друге місце турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, відстаючи від лідируючого «Брюгге» на сім очок.