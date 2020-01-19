Роману Яремчуку сьогодні зроблять операцію, він вибув на 2-3 місяці

Збірна України втрачає основного нападника перед Євро-2020.

Український форвард бельгійського «Гента» Роман Яремчук сьогодні перенесе операцію, після чого відновлюватиметься протягом 2-3 місяців, повідомляє Het Nieuwsblad.

Видання повідомляє про невеликий вроджений дефект в ахіллі українця, який лікарям необхідно виправити. Через це вирішили робити операцію заздалегідь, щоб Яремчук зміг відновитися до вирішальних матчів плей-офф чемпіонату Бельгії.

Через проблеми з ахіллом Роман Яремчук не грав у вчорашньому матчі «Гента» проти «Мускрона» (3:1).

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У нинішньому сезоні Яремчук зіграв в 30 матчах «Гента» у всіх турнірах. В його активі 17 голів. Яремчук є основним гравцем збірної України, якій влітку доведеться зіграти на Євро.

«Гент» посідає друге місце в чемпіонаті Бельгії, відстаючи від лідируючого «Брюгге» на 7 очок.