Форвард збірної України отримав травму

Український форвард бельгійського клубу "Гент" Роман Яремчук пропустив матч чемпіонату Бельгії проти "Мускрона" через травму.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

За словами головного тренера Йєссо Торупа, Яремчук наразі не тренується через проблеми з ахілловим сухожиллям.

"Він ще не тренується на футбольному полі, але старанно працює над своїм поверненням. Ми свідомо дали йому трохи відпочити після зимової перерви, тому що він відчуває проблеми з ахілловим сухожиллям. У 2019 він провів 40 матчів, це дуже велике навантаження", - сказав Торуп.

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За словами тренера, форварда необхідно поберегти перед вирішальними матчами чемпіонату Бельгії та Євро-2020.

"У найближчі дні ми подивимося, чи зможе він відновити тренування. Він хоче максимально допомогти команді, але він також повинен думати про себе. Не потрібно перестаратися зараз, тому що він нам знадобиться в плей-офф чемпіонату Бельгії, і, звичайно, він хоче поїхати на чемпіонат Європи-2020 зі збірною України", - додав Торуп.

Нагадаємо: у нинішньому сезоні Яремчук провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Фото: sport.ua