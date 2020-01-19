Форвард збірної України отримав травму
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
За словами головного тренера Йєссо Торупа, Яремчук наразі не тренується через проблеми з ахілловим сухожиллям.
"Він ще не тренується на футбольному полі, але старанно працює над своїм поверненням. Ми свідомо дали йому трохи відпочити після зимової перерви, тому що він відчуває проблеми з ахілловим сухожиллям. У 2019 він провів 40 матчів, це дуже велике навантаження", - сказав Торуп.
За словами тренера, форварда необхідно поберегти перед вирішальними матчами чемпіонату Бельгії та Євро-2020.
"У найближчі дні ми подивимося, чи зможе він відновити тренування. Він хоче максимально допомогти команді, але він також повинен думати про себе. Не потрібно перестаратися зараз, тому що він нам знадобиться в плей-офф чемпіонату Бельгії, і, звичайно, він хоче поїхати на чемпіонат Європи-2020 зі збірною України", - додав Торуп.
Нагадаємо: у нинішньому сезоні Яремчук провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
Фото: sport.ua