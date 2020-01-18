Зінченко і Ярмоленко не потрапили до заявок на матчі 23 туру АПЛ

Українські футболісти Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко не зіграють в сьогоднішніх матчах 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Гравці збірної України залишилися поза заявок своїх команд, повідомляє Sport.ua.

"Манчестер Сіті" Зінченка приймає "Крістал Пелас", а "Вест Гем" Ярмоленка також в домашніх стінах зустрічається з "Евертоном".

Олександр не потрапляє до заявки вже втретє поспіль, Андрій - ушосте.

Відзначимо, що повернення Ярмоленка після відновлення від травми має відбутися на початку лютого.

На фото: Олександр Зінченко.