Зінченко і Ярмоленко не потрапили до заявок на матчі 23 туру АПЛ
Укрінформ
Українські футболісти Олександр Зінченко і Андрій Ярмоленко не зіграють в сьогоднішніх матчах 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Гравці збірної України залишилися поза заявок своїх команд, повідомляє Sport.ua.
"Манчестер Сіті" Зінченка приймає "Крістал Пелас", а "Вест Гем" Ярмоленка також в домашніх стінах зустрічається з "Евертоном".
Олександр не потрапляє до заявки вже втретє поспіль, Андрій - ушосте.
Відзначимо, що повернення Ярмоленка після відновлення від травми має відбутися на початку лютого.
На фото: Олександр Зінченко.