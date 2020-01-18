Тренер "Гента" розповів про травму Романа Яремчука

18 січня бельгійський футбольний клуб "Гент", за який виступають гравці збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, проведе перший офіційний поєдинок у 2020 році - зустрінеться у чемпіонаті країни з "Мускроном".

Відсутність у заявці на гру Яремчука головний тренер команди Єсс Торуп пояснив травмою футболіста, повідомляє пресслужба УАФ.

"Яремчук ще навіть не тренується, - сказав Торуп. - Він наполегливо працює задля повернення. Ми надали йому трохи більше відпочинку під час зимової перерви, адже в нього є проблеми з ахілловим сухожиллям. 2019 року Яремчук зіграв 40 матчів. Це неймовірне навантаження. Ми уважно стежимо за його здоров’ям. Найближчими днями побачимо, чи зможе Роман поновити тренування. Він бажає максимально допомагати команді зараз, але варто подумати про майбутнє. Він буде конче необхідний нам у плей-офф, і, звичайно, Роман дуже хоче поїхати зі збірною України на Євро-2020".