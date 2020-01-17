На Євро-2020 збірна України тренуватиметься в місті Волунтарі

Наші футболісти готуватимуться до матчів Євро-2020 у передмісті Бухаресту.

Тренувальною базою національної збірної України на час футбольного чемпіонату Європи стане стадіон в місті Волунтарі, повідомляє Sport Arena.

Місцева арена названа на честь колишнього футболіста і тренера збірної Румунії Ангела Йорденеску і розрахована на 4,6 тисяч місць.

Волунтарі розташований за шість кілометрів від центру Бухареста, в якому команда Андрія Шевченка базуватиметься під час Євро-2020.

Нагадаємо, суперниками України в групі чемпіонату Європи стануть збірні Нідерландів та Австрії, а третій учасник квартету визначиться в нинішньому році. Україна стартує на Євро-2020 14 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі.