Перший суперник збірної України на Євро-2020 є автором рекорду результативності

Нідерланди стануть першим суперником національної збірної України на футбольному Євро-2020.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, збірна Нідерландів є автором рекорду результативності на груповій стадії першостей європейського континенту.

У групі на Євро-2008 футболісти збірної Нідерландів забили у ворота суперників 9 м’ячів (Італія — 3:0, Франція — 4:1, Румунія — 2:0).

Таку ж результативність, але на Євро-1984, показала і збірна Франції.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів стане першим суперником підопічних Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи з футболу. Поєдинок відбудеться 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена”.

Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Фото: onsoranje.nl