Шевченко подякував клубам за підтримку зміни календаря Прем'єр-ліги

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко подякував клубам, які підтримали ініціативу тренерського штабу національної команди про зміни у календарі чемпіонату УПЛ.

Тренер зазначив, що його прохання було перш за все пов'язане з необхідністю надати відпочинок гравцям збірної перед Євро-2020, повідомляє пресслужба УАФ.

"Хочу подякувати клубам УПЛ за те, що погодилися на зміни календаря чемпіонату України. Я з великою повагою ставлюся до календаря, кожній команді і регламенту. Дуже приємно, що клуби з розумінням сприйняли нашу ініціативу ущільнити календар матчів навесні. Тепер я сподіваюся на позитивне рішення виконкому УАФ. Моє прохання насамперед пов'язане з необхідністю надати перед Євро-2020 відпочинок гравцям тих команд, які найбільше представлені в національній збірній. Упевнений, що після завершення першого етапу чемпіонату Прем'єр-ліги сформують календар другого етапу з урахуванням того, що кандидати до збірної з провідних клубів матимуть час на відновлення після фінішу чемпіонату і перед початком підготовки до Євро в цьому надзвичайно довгому сезоні", - сказав Шевченко.

Зміни передбачають завершення чемпіонату України 16 травня, а також більш раннє проведення матчів плейофф за право зіграти в Лізі Європи (20-го та 24 травня).