Михайлюк зіграє в Матчі висхідних зірок НБА

Святослав став другим українським гравцем, який зіграє під час зіркового вікенду НБА.

Український баскетболіст клубу НБА «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк увійшов до складу учасників Матчу висхідних зірок НБА, повідомляє Укрінформ.

Святослав став другим українським гравцем, який зіграє під час зіркового вікенду НБА. Раніше в такому матчі грав лише один український баскетболіст – Віталій Потапенко в 1997 році.

22-річний Михайлюк зіграє в одній команді з зірковим словенцем Лукою Дончичем.

Зірковий вікенд НБА відбудеться з 14 по 16 лютого в Чикаго. Матч висхідних зірок відбудеться в п'ятницю, 14 лютого.

На даний момент Михайлюк зіграв 43 матчі в регулярному чемпіонаті НБА. В середньому українець набирає 8,9 очка за матч, реалізація триочкових – 43%. В цьому чемпіонаті українець оновив особистий рекорд результативності, набравши 25 очок в поєдинку з «Атлантою Хокс».