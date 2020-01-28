Михайлюк — серед кращих у “Детройті” в матчі НБА проти “Клівленда”

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі своєї американської команди “Детройт Пістонс” у матчі НБА проти “Клівленд Кавальєрс”.

Поєдинок “Детройт Пістонс” - “Клівленд Кавальєрс” завершився з рахунком 100:115 (23:24 22:29, 27:36, 28:26), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 26 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 13 очок (2/6 двоочкові, 3/7 триочкові), зробив 2 підбирання та 1 передачу. Більше у команді Михайлюка набрали лише Джексон (16 очок) і Драммонд (15 очок).

Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Поєдинок починався з церемонії вшанування пам’яті легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув 26 січня в авіакатастрофі. Гравці “Детройта” виходили на матч у майках з 24-м номером, під яким свого часу грав Браянт у “Лос- Анджелес Лейкерс”, та прізвищем гравця.

Фото: Getty Images