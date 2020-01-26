НБА: 19 очок Михайлюка не допомогли «Детройту» обіграти «Бруклін»
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Укрінформ
Українець провів на майданчику 38 хвилин.
Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 19 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Бруклін Нетс» (111:121 ОТ), повідомляє Укрінформ.
Український баскетболіст розпочав гру у стартовому складі і відіграв 38 хвилини. В активі Михайлюка 19 очок, 5 підбирань і 3 результативні передачі.
Для Святослава сьогоднішній матч став 41-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,5 очок за гру.
«Детройт» програв «Брукліну» в овертаймі 111:121 і посідає 10-е місце у Східній конференції НБА.