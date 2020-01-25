НБА: Михайлюк набрав 14 очок, «Детройт» програв «Мемфісу»

Українець провів на майданчику 32 хвилини.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Мемфіс Грізліс» (112:125), повідомляє Укрінформ.

Український баскетболіст розпочав гру у стартовому складі і відіграв 32 хвилини. В активі Михайлюка 14 очок. З гри він зробив 2 влучні кидки з 7 спроб.

Для Святослава сьогоднішній матч став 40-м у нинішньому сезоні. В середньому Михайлюк набирає 8,4 очки за гру.

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«Детройт» програв «Мемфісу» 112:125 і посідає 9-е місце у Східній конференції НБА.