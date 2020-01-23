Михайлюк і Лень результативно відіграли в переможних матчах НБА
“Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка впевнено обіграв “Сакраменто Кінгс”, а “Атланта Гокс” Олексія Леня - “Лос-Анджелес Кліпперс”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Поєдинок “Сакраменто Кінгс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 106:127, а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 29 хвилин, за які набрав 13 очок (1/1 двоочкові, 2/3 триочкові, 5/5 штрафні), зробив 3 підбирання, 3 фоли.
Відео кращих моментів матчу:
Поєдинок “Лос-Анджелес Кліпперс” - “Атланта Гокс” завершився з рахунком 95:102, а Олексій Лень відіграв у ньому 19 хвилин.
Відео кращих моментів матчу:
За час, проведений на майданчику з лави запасних, український баскетболіст набрав 7 очок (3/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 7 підбирань, 1 перехоплення, 4 фоли.