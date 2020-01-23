Михайлюк і Лень результативно відіграли в переможних матчах НБА

Гравці збірної України з баскетболу Олексій Лень та Святослав Михайлюк взяли участь у переможних матчах своїх американських команд регулярного чемпіонату НБА.

“Детройт Пістонс” Святослава Михайлюка впевнено обіграв “Сакраменто Кінгс”, а “Атланта Гокс” Олексія Леня - “Лос-Анджелес Кліпперс”. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. Поєдинок “Сакраменто Кінгс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 106:127, а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 29 хвилин, за які набрав 13 очок (1/1 двоочкові, 2/3 триочкові, 5/5 штрафні), зробив 3 підбирання, 3 фоли. Читайте також: Михайлюк набрав 10 очок в матчі НБА "Вашингтон" - "Детройт" Відео кращих моментів матчу: Поєдинок “Лос-Анджелес Кліпперс” - “Атланта Гокс” завершився з рахунком 95:102, а Олексій Лень відіграв у ньому 19 хвилин. Відео кращих моментів матчу: За час, проведений на майданчику з лави запасних, український баскетболіст набрав 7 очок (3/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 7 підбирань, 1 перехоплення, 4 фоли.