Михайлюк набрав 10 очок в матчі НБА "Вашингтон" - "Детройт"

Захисник національної збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк взяв участь у черговому матчі своєї американської команди “Детройт Пістонс” в рамках регулярного чемпіонату НБА.

Поєдинок “Вашингтон Візардс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 106:100 (30:35, 30:23, 23:23 23:19), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому 24 хвилини. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 10 очок (2/4 двоочкові, 2/9 триочкові), зробив 2 підбирання і 1 фол.

Відео кращих моментів матчу за участю Михайлюка:

Нагадаємо, 19 січня Святослав Михайлюк відіграв свій рекордний матч у НБА — набрав 25 очок в поєдинку з “Атлантою”.